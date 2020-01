Assolto il vigile urbano che timbrava il cartellino in mutande. Ecco perché

Vi ricordate il caso di quel vigile urbano che era finito in una maxi inchiesta sull’assenteismo degli impiegati comunali ed era stato ripreso da una videocamera nascosta mentre timbrava il cartellino in mutande? Ebbene, è stato assolto.

Era divenuto suo malgrado il simbolo dei «furbetti del cartellino», la sua immagine aveva fatto il giro del web e delle tv. Ma oggi il vigile di Sanremo sorpreso a timbrare il cartellino in mutande è stato assolto dal gup della cittadina ligure Paolo Luppi. «Il fatto non sussiste» ha decretato il magistrato per il «vigile in mutande» e altri nove imputati.

Alberto Muraglia, questo il nome del vigile, era il responsabile dei controlli al mercato ortofrutticolo ed era finito agli arresti domiciliari. Le immagini della Guardia di Finanza lo mostravano mentre strisciava il badge in «deshabillé» o faceva compiere l& …









