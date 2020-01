Asse tra mafiosi catanesi e mazaresi, blitz della procura, 23 misure cautelari e sequestri per 20 milioni di euro

C’erano contatti tra la famiglia mafiosa dei Mazzei, legata all’ala stragista di Cosa nostra, e le famiglie mafiose di Mazara del Vallo. La Procura di Catania ha ottenuto dal Gip l’emissione di 23 misure cautelari, con 15 arresti e 8 misure interdittive.

Contestualmente, il Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza sta curando l’esecuzione di sequestri preventivi anche per equivalente “finalizzata alla confisca per sproporzione – scrivono gli investigatori – (art.240 bis c.p.) nei confronti della principale figura imprenditoriale dedita all’illecita commercializzazione di gasolio nonché sequestri preventivi finalizzati alla confisca del profitto illecito derivante dalla ripetuta perpetrazione di frodi carosello all’IVA”.

“Gli accertamenti patrimoniali – continuano ancora gli inquirenti – hanno consentito di tracciare beni sequestrabili per circa 20 milioni di euro tra i quali quote societarie e/o titolarità di 10 imprese commerciali (titolari, tra …









