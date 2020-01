Alberto Angela su Ra1 uno ha parlato e parlerà delle bellezze della Sicilia

Dopo la puntata di Meraviglie dedicata a Catania, andata in onda il 18 gennaio con un lungo servizio è dedicato a Catania con il Monastero dei Benedettini e Palazzo Biscari. , Alberto Angela è pronto a tornare nuovamente nel nostro territorio. Nella prossima puntata di “Meraviglie – La penisola dei tesori”, infatti, salirà sul vulcano attivo più alto d’Europa: stiamo parlando di “mamma” Etna.

Il divulgatore scientifico nell’ultima puntata del suo programma visiterà: il Quirinale, la casa degli italiani; i graffiti della Val Camonica, la Lanterna e Palazzo Doria di Genova.

Inoltre, in suo compagnia, vedremo i paesaggi lunari dell’Etna e poi la Val d’Orcia: il viaggio di Meraviglie si conclude sabato prossimo su RaiUno con una puntata davvero speciale.

