Sicilia, grave una ragazza schiacciata da un cancello

Una ragazza di 28 anni è stata travolta da un cancello in ferro situato all’ingresso di una villetta.

E’ accaduto a Giarre.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la giovane si trovava proprio sotto le grade quando, ad un certo punto, queste si sarebbero misteriosamente staccate travolgendo di fatto la malcapitata.

Solo dopo aver sentito le urla di dolore della povera 28enne il compagno avrebbe chiamato i soccorritori del 118 i quali tramite l’elisoccorso avrebbero trasportato la vittima presso all’ospedale Cannizzaro di Catania dove fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.









