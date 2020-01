Prestigioso premio per Tiziana Bologna, straordinario talento di Castelvetrano

Ancora successi per il Liceo Scientifico Michele Cipolla.

La giovane artista Tiziana Bologna, alunna del Liceo Scientifico “ M. Cipolla di Castelvetrano, ha ottenuto una menzione speciale per aver partecipato al concorso a premi “ Galileo Galilei tra Arte e Scienza” indetto dalla città di Pisa, con la sua nuova opera dal titolo “Cosmicamente”.

Scelta tra 78 candidati, l’opera è stata premiata con il seguente giudizio:” La giuria riconosce l’indubbio talento di questa giovane artista e la premia con la menzione speciale per la sua abilità tecnica e per l’originalità della sua ricerca interiore”

I giovani di tutte le epoche, sono sempre stati accusati di inedia, disinteresse, eccessi, anticonformismo, anime ignave che scontano la loro pena seguendo false insegne, ma la storia dell’umanità è ancora viva perché si nutre della linfa di chi …









Leggi la notizia completa