PALERMO – I carabinieri della stazione Crispi hanno deferito in stato di libertà 18 persone, nate e residenti a Palermo, responsabili del reato di invasione di edifici.

In via P. Calvi, i militari hanno accertato che i menzionati si erano introdotti abusivamente in alcuni appartamenti liberi di un intero edificio di sette piani.

In particolare diversi nuclei familiari hanno occupato ben 11 appartamenti sui 20 presenti nello stabile.









