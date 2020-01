Mazara, disagi idrici Trasmazaro: erogazione straordinaria da stasera

L’Ufficio idrico rende noto che è in corso un’erogazione straordinaria di acqua dai pozzi di Ramisella per le condotte del Trasmazaro per attenuare i disagi che si sono verificati in questi giorni nella zona per una concomitanza di fattori: interruzioni di energia elettrica, necessità di accumulo ed altri fattori e guasti tecnici in corso di verifica.

Da stasera l’erogazione straordinaria dovrebbe consentire ai residenti del Trasmazaro di tornare a far scorrere l’acqua dai rubinetti.

Per domani è convocata una riunione per affrontare complessivamente la delicata problematica idrica.









Leggi la notizia completa