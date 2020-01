“La ricetta della Domenica” – Lo street food americano che (forse) non conoscevi

Direttamente dal food americano oggi “La ricetta della Domenica” vi propone una variante del classico hot dog americano, un vero e proprio simbolo dello street food direttamente dagli States: il Corn dog. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ingredienti :

200 gr farina di riso + ( 50 gr per infarinare)

50 gr farina di mais

200 ml latte

1 uovo

10 gr di zucchero

1 cucchiaino di paprika

1 pizzico di sale

1 pizzico di Bicarbonato

Wurstel q. B.

Procedimento:

Mescolare le farine di riso e di mais. Aggiungere gli altri ingredienti seguendo l’ordine: sale, zucchero, paprika, bicarbonato, latte ed infine l’uovo mescolando il tutto finché non risulti un po’ spumoso. Infilzare uno spiedino di legno per ogni wurstel, passarli nella farina di riso e successivamente immergerli nella pastella appena preparata. Facendo colare l’eccesso, friggerli nell’olio già caldo facendo in modo che venga immerso completamente …









