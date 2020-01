Karim regala la vittoria allo scadere al Custonaci. Il punto sulla Seconda Categoria

C’è sempre l’Aspra in vetta alla classifica del girone A di Seconda Categoria (2-1 sul Ciminna). Resta in scia però il Custonaci in ritardo di cinque lunghezze ma vittorioso all’ultimo respiro contro il Valle Jato, il quale si era portato in vantaggio su rigore al 55′. Ad un quarto d’ora dalla fine la solita firma di Guastella; al 95′ invece Karim fa letteralmente impazzire i suoi. Buona la prova anche di Vassallo tra i pali.

Lo Sporting Paolini, dopo la parentesi Italiano, riaccoglie in panchina Giovanni Chirco che torna alla grande con un secco 3-1 rifilato alla Virtus Athena: Frazzitta e doppio Russo decidono le sorti dei marsalesi. Poker esterno del Bianco Arancio, bravo a ribaltare lo svantaggio iniziale e portare a casa l’intera posta con le reti di bomber Panitteri (2), Acciaro e Ben Dziri. Terzo posto per i …









