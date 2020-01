In bilico, ma senza perdere la voglia di lottare

Buona domenica amici lettori anche oggi vorrei regalarvi due parole

Resto lì in bilico, sospesa, eternamente in attesa che qualcosa cambi, e nel frattempo non mi sono accorta che è già tutto cambiato e io sono rimasta lì in bilico senza far nulla, ho lasciato fare alla vita, perché qualsiasi cosa avrei fatto sarebbe andata cosi, perché così doveva andare.

Perché non ho reagito non ho lottato, perché ho permesso tutto questo disordine nella mia vita, e ora nel mio caos per fortuna ritrovo me stessa, ritrovo te.

La vostra Rossella Messina









