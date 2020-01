Il Mazara ferma un Dattilo non brillante: al “Mancuso” è 0-0

Primo pareggio interno del Dattilo che non riesce ad andare oltre lo 0-0 nel derby contro il Mazara. Un Dattilo tutt’altro che lucido quello visto quest’oggi che va a bilanciare un’ottima gara dei mazaresi, riusciti a tenere botta soprattutto dopo l’espulsione di Erbini.

Al “Giovanni Mancuso” di Paceco la capolista Dattilo riceve una delle grandi delusioni della stagione, il Mazara a caccia di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Nel Dattilo non c’è Baiata per squalifica; davanti Barraco e Testa a supporto di De Luca. Eppure sono i canarini a rendersi pericolosi per primi con il mancino di Bulades, il quale, accentratosi da sinistra, non trova lo specchio della porta. Un impatto niente male dei mazaresi che si impongono senza alcun timore reverenziale; il Dattilo si affida dalla distanza, al 25’, con Barraco che dalla media …









