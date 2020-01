Feste di contrada, sagre, concerti. Tutti i contributi del Comune di Marsala

Erano stati motivi di scontro i contributi elargiti dal Comune di Marsala a parrocchie e associazioni. Scontro tra la giunta Di Girolamo e il consiglio comunale e il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, soprattutto.

Perchè, a fine anno, la giunta aveva tagliato i fondi per la campagna di comunicazione del Distretto Turistico, a cui aveva aderito il Comune, per liquidare i contributi a parrocchie e associazioni.

Feste di contrada, spettacoli in piazza, concerti, sagre sono questi gli eventi che hanno ottenuto il contributo da parte del Comune di Marsala.

Diverse sono le parrocchie che a fine anno si sono viste liquidare le somme dal Comune per le attività svolte durante il 2019. 1500 euro sono stati liquidati alla Parrocchia di San Matteo. Altri 5900 euro al Santuario della Madonna della Cava. Un’altra parrocchia che ha beneficiato dei contributi del Comune è quella di Addolorata per organizzare la festa di contrada: 2000 …









