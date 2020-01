“Erice plastic free”, 3.500 borracce in alluminio per gli studenti

Uno stop all’utilizzo delle bottiglie di plastica nelle scuole: è questo l’obiettivo dell’iniziativa “Erice Plastic free” promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Erice insieme alle scuole del territorio.

Nei prossimi giorni saranno, infatti, distribuite 3.500 borracce in alluminio destinate agli studenti delle Scuole dell’infanzia, primaria, e secondarie di primo grado che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione finalizzata a rendere i nostri territori liberi dalla plastica.

L’utilizzo di prodotti in plastica non biodegradabili ha infatti un prezzo altissimo in termini di compromissione dell’ambiente – ha dichiarato il vice Sindaco Gian Rosario Simonte che è stato il promotore dell’iniziativa – con costi di gestione dei suddetti rifiuti che ricadono interamente sui bilanci comunali e di riflesso sulle tasche dei contribuenti attraverso la TARI. Abbiamo ritenuto opportuno e quanto mai necessario assumere ogni idonea misura volta …









Leggi la notizia completa