Dall’aeroporto Trapani-Birgi si volerà a prezzi bassi

Dall’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi si potrà volare a prezzi modici. E, stavolta, non c’entra nulla Ryanair. L’intervento è stato del Governo nazionale. Il Ministro delle infrastrutture Paola De Micheli ha firmato il bando per la continuità territoriale. Un bando simile a quello per Trapani riguarda l’aeroporto di Comiso, ma questo manca ancora la firma.

Le tratte interessate sono: Trapani-Trieste e Trapani-Parma a 45 euro, Trapani-Brindisi, Trapani-Ancona, Trapani-Perugia e Trapani-Napoli, tutte a 35 euro. Sono i tetti massimi dei costi dei voli che partiranno dall’aeroporto “Vincenzo Florio”, secondo quanto previsto dal bando per la continuità territoriale. Continuità territoriale traduce il requisito di Servizio pubblico, strumento legislativo che ha lo scopo di garantire il trasporto dei cittadini abitanti in regioni disagiate per rafforzare la coesione tra le diverse aree del Paese, superando appunto, gli svantaggi …









Leggi la notizia completa