Castellammare, servizio civile al Comune per sei giovani. Inizia la stagione teatrale

Sei giovani selezionati con un progetto di servizio civile rimarranno negli uffici comunali per un anno, presenti 5 giorni a settimana per 5 ore al giorno. Si tratta di sei dei 12 giovani selezionati con “Orizzonte Castellammare”, progetto di servizio civile universale per la lotta alla dispersione scolastica del quale il Comune di Castellammare del Golfo è promotore in partenariato con la cooperativa Castellammare 2000.

«Si tratta di un’esperienza importante per i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni che hanno presentato domanda e potranno rendersi conto in prima persona di come si svolgono alcune attività comunali e collaborare per alcuni servizi -affermano il sindaco Nicola Rizzo e l’assessore alla pubblica Istruzione e Servizi Sociali Enza Ligotti- I giovani selezionati con il bando avranno la possibilità di essere al servizio della comunità e far tesoro delle esperienze lavorative e sociali ».

