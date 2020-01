Basket, Trapani sconfitto a Napoli

Si ferma a 4 la striscia vincente della Pallacanestro Trapani, sconfitta al PalaBarbuto di Napoli 62-49.

Trapani scende in campo con Mollura, Renzi, Palermo, Corbett e Spizzichini. Napoli risponde con Monaldi, Chessa, Roderick, Sandri e Sherrod. Inizio di marca napoletana, con Trapani particolarmente contratta che fatica a trovare la via del canestro. Dopo 5 minuti di apnea coach Parente è costretto a chiamare timeout sull’11-3 per i padroni di casa, sospensione dalla quale i granata non traggono giovamento, chiudendo il primo quarto sotto di 9 punti, 17-8. Nel secondo periodo, Napoli vola sul +12 ma 11 punti di Bonacini tengono Trapani aggrappata al match. Entrambe le squadre sbagliano molto ed i granata pagano a caro prezzo il non riuscire a mettere in ritmo Corbett, che chiude a quota zero punti i primi venti minuti. Anche sotto canestro meglio Napoli, che conduce 33-23 al 20′. Nel terzo quarto Napoli parte decisamente meglio allungando fino …









Leggi la notizia completa