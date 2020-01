Anziano scompare da casa a Carini: lo trovano dopo due notti. Ecco come è sopravvissuto

Va in giro a cercare finocchietto selvatico, cade in un dirupo. Sopravvive due notti al gelo, mangiando erba. E’ quanto capitato ad un anziano a Carini, vicino Palermo.

Un intero paese si era mobilitato per ritrovarlo e dopo 48 ore è stato ritrovato intorno alle 2,30, Andrea Amato, il pensionato di 81 anni di cui si erano perse le tracce da venerdì scorso. L’uomo è stato rintracciato nelle campagne di contrada Passo d’Acqua a Carini. Lo hanno trovato in stato di semiassideramento.

L’anziano è adesso in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. A segnalare la sua presenza nel luogo del ritrovamento una signora che vive nei dintorni e che, appena tornata dal lavoro, intorno alle 2 si era messa a stendere i panni nel balcone. La donna ha sentito dei lamenti provenienti dalle vicinanze e ha subito lanciato l’allarme. …









