Ancora una sconfitta per il Marsala che resta in zona play out a Giugliano finisce 2 a 1

Nel match valido per la 20esima giornata del campionato di serie D il Marsala calcio, impegnato in trasferta sul campo del Giugliono, trova una sconfitta di misura con il punteggio di due a uno, maturato nel corso della prima frazione di gioco.

Era un giorno di festa per la formazione campana che tornava a calcare il campo del proprio stadio, “il De Cristofaro” chiuso per un lungo periodo di tempo per ristrutturazione ma il Marsala, “ospite indesiderato” non è riuscito a rovinare questa festa. Il risultato finale si concretizza tutto nel primo tempo con il doppio vantaggio dei locali firmato da Orefice e Di Girolamo con il Marsala andato a segno a cinque minuti dell’intervallo con Padulano. Per gli azzurri, anche se sono scesi in campo ancora una volta con la maglia rossa, si tratta di una sconfitta pesante …









