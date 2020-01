Ultime della sera, Caro Professore…

La merda è quella che ti buttano addosso, Sicilia mia, ogni volta che ti incontrano. Questi del nord, saccenti e per loro dire potenti, che non sanno cosa significhi lottare ogni giorno per la sopravvivenza, per tenere unite le famiglie, per non lasciare andare via i propri figli, proprio lì in quel nord freddo e grigio ma abitato da gente eccelsa, gente illuminata che ha capito tutto della vita, e invece noi no.

Egregio prof. Vecchioni, la sua lectio magistralis, pur contenendo verità assolute, ha mancato nel garbo e nella comunicazione. E no, Professore, non si può mica arrivare ospiti in una terra e dire che la stessa puzza di merda, anzi no per la precisione che è proprio merda. Nonostante la Sua scurrilità inopportuna (era un invito per parlare di rapporto fra genitori e figli), all’interno di un ateneo universitario, il messaggio è …









