Sicilia, la Regione cerca dirigente per il recupero di 60 milioni di euro

La Regione cerca un dirigente che guiderà l’ufficio speciale per il recupero crediti spettante dalle sentenze della Corte dei Conti. L’avviso per la ricerca del dirigente è stato pubblicato on line. Una torta di circa 60 milioni di euro divisi in 90 pratiche che attendono di essere evase negli uffici dell’assessorato regionale all’Economia e incassate dall’amministrazione.

Ci sono, infatti, altre cento pratiche che sono state depositate presso altre amministrazioni. Si cerca una figura «di particolare comprovata qualificazione, in possesso di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente ai fini amministrativi e di competenze tecniche specifiche». Questo è il profilo che, per l’assessorato all’Economia, deve avere il dirigente regionale cui sarà affidato l’incarico di guidare l’ufficio speciale recupero crediti derivanti dalle sentenze della Corte dei Conti.

La ricerca tra il personale dirigente della Regione è cominciata. L’obiettivo è raccogliere le candidature entro la fine del mese …









