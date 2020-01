“A nome personale e dell’Amministrazione Comunale di Mazara esprimo i sentimenti di cordoglio per la scomparsa del dr. Angelo Catania, che è stato tra i medici pionieri e fondatori dell’Abele Ajello ed anche amministratore di questa Città”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo, al ritorno della missione in Tunisia, esprimendo i sentimenti di cordoglio alla famiglia del dr. Angelo Catania già primario del reparto ortopedia di Mazara ed ex amministratore della Città di Mazara.









Leggi la notizia completa