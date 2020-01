Marsala e Tre Fontane: la Polizia sequestra sostanza stupefacente. Arrestato pregiudicato

La mattina di mercoledì 15 gennaio 2020, la Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, con l’ausilio delle unità Cinofile della Polizia di Stato, ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un marsalese, Davide Genna, con precedenti di polizia specifici.

Gli investigatori, da diverso tempo, tenevano d’occhio l’uomo, che vive in una delle numerose contrade del vasto territorio marsalese. Nonostante le difficoltà operative connesse alla conformazione del territorio, gli agenti del Commissariato di P.S. riuscivano ad appostarsi in zona e, senza essere notati, ad osservare attentamente l’attività illecita messa in piedi da Genna.

Dopo aver riscontrato la pista investigativa, anche attraverso le testimonianze di acquirenti colti sul fatto, prima che l’uomo potesse comprendere cosa stesse accadendo e sbarazzarsi della droga, …









