Marsala, Diventerà Bellissima: “Proposte per il rilancio della vitivinicoltura siciliana”

“Il gruppo di lavoro di Diventerà Bellissima, Coordinamento Comunale e Circolo “E.Russo”, che si occupa di Agricoltura ha focalizzato alcune proposte per la Vitivinicoltura Siciliana. Nel 2018 la provincia di Trapani ha prodotto tra vino e mosto circa il 54% dell’intera produzione vinicola totale regionale e quindi rappresenta un asse portante per l’economia del nostro territorio. In basso vengono esaminati alcuni dati statistici, le prospettive e nostre proposte per lo sviluppo della vitivinicoltura siciliana“.

La Sicilia con 98.992 ettari (dati Agea/Inventario Vitivinicolo 2017) ed una incidenza del 15,2% sulla superficie vitata nazionale, è la regione italiana con maggiore superficie vitata, ma secondo gli ultimi dati disponibili, poi scende al quarto posto per quanto concerne i quantitativi di vino e mosto prodotti. Se esaminiamo la suddivisione della produzione di vino e mosto regionale suddivisa per Vini DOP/IGP/Varietali /Comuni, vediamo che La Sicilia, che …









