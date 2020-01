Il dubbio a Campo-fermo

Trascorsero molti minuti e molte ore, e tante volte il Sole giunse alto all’orizzonte per poi tramontare. Campo-fermo viveva di vita passata vissuta come nuova, senza mai superare le consuetudini.

Tutte le mattine, quasi tutti i cittadini di Campo-fermo, si svegliavano e iniziavano a danzare tra i minuti e le ore che scorrevano senza creare nuovi passi più efficaci di quelli già conosciuti. Esprimevano costantemente gli stessi sorrisi e le stesse amarezze che contornavano i pensieri costanti figli del passato e sterili per il futuro.

Quotidianità stantìa, consuetudini sedimentate in così ampi strati che scavando un solco profondo nello spirito della società tutto sembrava arido come nel migliore dei deserti della Terra.

Un giorno, precisamente quando le ore di luce eguagliano le ore notturne, avvenne un fatto che sconvolse Campo-fermo e tutti i cittadini.

Era l’alba e appena i …









