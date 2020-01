Il boss Bagarella aggredisce agente in carcere

Il boss di Cosa Nostra Leoluca Bagarella ha aggredito ieri con un morso un agente di Gom della Polizia penitenziaria nel cacrcere di Bancali, a Sassari.

L’aggressione è avvenuta mentre il detenuto in regime di 41 bis veniva accompagnato nella sala della videoconferenza, da dove avrebbe dovuto assistere a distanza all’udienza del processo in corso davanti alla Corte d’Asisse di Palermo sulla trattativa Stato-mafia. Bloccato subito dopo il fatto, il boss è stato riaccompagnato in cella.

L’avvocato del boss, Antonella Cuccureddu ha dichiarato che non ha nessuna notizia diretta dell’accaduto , ma ha appreso la notizia tramite la stampa nazionale che ha riportato la vicenda.

Secondo l’avvocato, se la vicenda è andata così per come è stata raccontata, non è assolutamente da interpretare come manifestazione di protesta contro il regime di 41bis a cui è sottoposto da 25 anni, ma …









