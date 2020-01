Eletta la nuova segreteria della Funzione pubblica Cgil di Trapani

Con trentuno voti favorevoli e un astenuto l’assemblea generale della Fp ha eletto i componenti della segreteria. Ad affiancare il segretario generale Enzo Milazzo sono state chiamate le sindacaliste Antonella Granello e Francesca Todaro.

A prendere parte all’elezione la segretaria nazionale Serena Sorrentino, il segretario della Cgil Sicilia Alfio Mannino, il segretario regionale della Fp Cgil Gaetano Agliozzo e il segretario generale della Cgil di Trapani Filippo Cutrona.

Tra gli argomenti affrontati dai sindacalisti le principali vertenze che coinvolgono diversi settori del pubblico impiego.

“L’elezione della nuova segreteria – dice il segretario provinciale della Fp Cgil Enzo Milazzo – è un momento di rilancio per la categoria nell’affrontare le emergenze che, purtroppo, registriamo in tutti i comparti, dall’igiene ambientale alla sanità pubblica e privata, dagli Enti locali, quasi tutti in dissesto, ai ministeri, dall’Agenzia delle …









Leggi la notizia completa