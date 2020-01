Concorso pubblico del Senato per l’assunzione di 30 Assistenti parlamentari

Il bando, apparso sulla Gazzetta Ufficiale, si rivolge a candidati in possesso del diploma di scuola media inferiore che potranno inoltrare le domande fino al 14 febbraio 2020.

Per poter partecipare al concorso pubblico per Assistenti parlamentari presso il Senato della Repubblica, oltre al titolo di studio di scuola secondaria di primo grado conseguito con un voto minimo di 8/10 oppure, nel caso in cui sia stato rilasciato secondo l’ordinamento previgente, di scuola media con giudizio minimo di “buono”, è richiesta un’età minima di 18 anni compiuti e massima di 35 alla data di scadenza del bando. Altri requisiti richiesti, ricalcano quelli solitamente previsti per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, tra i quali: cittadinanza italiana; pieno possesso dei diritti politici e civili; assenza di condanne e/o procedimenti penali a proprio carico; non essere mai stati destituiti o licenziati da incarichi …









