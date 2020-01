Il 18 e il 19 gennaio il CAT di Petrosino apre le porte per far conoscere ai giovani i locali, i laboratori di chimica, di fisica, del legno e il laboratorio CAD.

Gli insegnanti accoglieranno studenti e famiglie per parlare delle opportunità di lavoro che offre l’Istituto per la Costruzione, l’Ambiente e il Territorio, ex Geometra, con sede nel comune di Petrosino.

L’appuntamento è per sabato 18 dalle 16,00 alle 19,30 e domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30.









