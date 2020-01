Va in vacanza e lascia in casa, da sola, la figlia: muore di fame …

Arriva dalla Russia la notizia di una giovane madre che, decisa ad andarsene in vacanza senza l’obbligo di occuparsi della figlia, aveva lasciato la bambina da sola in casa, partendo tranquillamente per il proprio viaggio.

Rimasta da sola per oltre una settimana, la piccola, di soli 3 anni, è morta a causa della fame.

A finire in manette la 21enne Maria Plenkina, adesso accusata di omicidio.

I terribili fatti, secondo quanto riportato dalla stampa estera, si sono verificati nel febbraio del 2019, ma solo dopo il passare di quasi un anno la donna si è decisa a confessare le proprie colpe.

Plenkina si era accordata con un’amica per trascorrere fuori casa la settimana in cui cadeva la festa di San Valentino, ossia dal 13 al 20 di febbraio dello scorso anno. Il fatto che la piccola Kristina sarebbe rimasta da sola non aveva mai costituito un problema per la giovane madre.

Determinata a









