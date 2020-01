Trapani, nasce la rete per gli sportelli antiviolenza femminile

I comuni di Trapani, Favignana, Paceco, Erice, Valderice, Buseto Palizzolo, Custonaci e San Vito Lo Capo hanno dato vita alla rete per gli sportelli Antiviolenza femminile nel orso di un incontro che si è tenuto a Palazzo d’Alì

Il protocollo è stato firmato dai sindaci del Distretto Socio Sanitario 50 e avrà l’obiettivo di fare prevenzione, sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere verso le donne, tenendo conto anche delle strategie già sperimentate dalla rete inter-istituzionale «#Nonsolo25».

L’associazione «AL Plurale» ha ottenuto il finanziamento per un anno, e potrà rinnovare per un ulteriore anno l’avvio di attività a sportello, finalizzata alla comunicazione e diffusione di strumenti a sostegno delle vittime violenza di genere. Infine è stata sottoscritta l’intesa per coordinare con la Prefettura tutti gli sportelli antiviolenza presenti sul nostro territorio.









