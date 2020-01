Terza Categoria, prosegue il momento positivo del Belice Sport

Sesta giornata nel campionato di Terza Categoria. Ci sono ancora due imbattute nel girone trapanese: la Margheritese, prima in classifica, vittoriosa sul campo della Primavera Marsala per 6-1. Staccato di appena due punti, a 12, c’è il Belice Sport: decisivo il gol di Murania a Castelvetrano contro l’Eleonora Folgore. Ottimo il trend della squadra partennese che, dopo l’inizio fatto di tre pareggi in altrettante gare, ha saputo trovare la via della vittoria nell’ultima del 2019 in casa del Città di Salemi. A dir poco entusiasmante l’inizio del nuovo anno con un roboante 6-1 sulla Libertas, fino al successo di due giorni fa. La strada è tracciata, Domenica un impegno sulla carta agevole contro il fanalino di coda Primavera Marsala e con un Simone Valentino, capocannoniere del campionato con 6 reti, sugli scudi risulta tutto più facile per il Belice.

Le altre …









Leggi la notizia completa