“Salviamo la bellezza di Gibellina”, l’appello al Ministro Franceschini. Il comune chiede aiuto per il restauro delle opere di Consagra e non solo

Quest’anno ricorre il centenario della nascita del maestro sepolto in paese

Il Comune di Gibellina chiede aiuto al Ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini, affinché si possano restaurare le opere dell’artista Pietro Consagra. Nei giorni in cui ricorre l’anniversario per il terremoto del Belìce, che nel 1968 distrusse interi paesi, compresa Gibellina, il sindaco Salvatore Sutera e l’assessore alla cultura, Tanino Bonifacio, hanno inviato una lettera al Ministro affinché si possano restaurare, in breve tempo, le numerose opere che Consagra, amico di Ludovico Corrao, realizzò nel nuovo centro di Gibellina.

L’appello rivolto al Ministro ha proprio come tema “Salviamo la bellezza di Gibellina” e, non a caso, è stato rivolto a Franceschini in occasione del centenario della nascita del maestro: Consagra nacque a Mazara del Vallo ed è stato …









