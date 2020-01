Rifiuti in Sicilia, la battaglia contro il monopolio dei privati e gli impianti pubblici

Al problema del sistema della raccolta dei rifiuti che in Sicilia va sempre più spesso in tilt, ora si aggiunge quello della battaglia con i privati che gestiscono le discariche e la concorrenza sui progetti per la realizzazione degli impianti di compostaggio e biogas.

Musumeci ha detto chiaramente che si può arrivare alla revoca delle autorizzazioni. Ma gli stessi privati rispondono a Musumeci e tra questi la Oikos, la società che gestisce l’impianto di Misterbianco che è pronta a portare le carte in un’aula giudiziaria.

La Sicula Trasporti, che gestisce l’impianto di Lentini, il più grande in Sicilia, avverte che la capacità della discarica si sta esaurendo e in quel caso la Regione dovrà dirottare altrove i rifiuti della parte occidentale della Sicilia che non possono più andare a Bellolampo.

I gestori degli impianti privati fanno sentire la loro voce …









Leggi la notizia completa