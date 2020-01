Petrosino, minacce al Sindaco Giacalone. Al via il processo

Proprio nel giorno del suo 43esimo compleanno, è stato avviato, in Tribunale, a Marsala, il processo al petrosileno Marcello Chirco, individuato come l’autore di una delle lettere di minacce (nella busta anche una cartuccia di pistola calibro 7.65) inviate al sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, e alla sua vice, Marcella Pellegrino, nella primavera che ha preceduto le ultime elezioni comunali. Elezioni che hanno visto la riconferma di Giacalone per un secondo mandato.

La busta con una lettera di minacce e la cartuccia fu lasciata davanti l’ingresso del Municipio il 5 giugno 2017. Minaccia e detenzione abusiva di munizioni sono reati contestati al Chirco, che è difeso dall’avvocato Francesca Frusteri. Contestate anche le aggravanti comuni.

Solo il sindaco Giacalone si è costituito parte civile. Ad assisterlo è l’avvocato Valerio Vartolo. Alla prossima udienza, il 23 gennaio, si entrerà nel vivo con le testimonianze delle “parti …









