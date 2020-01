Parrinello: “Marsala guardi Pantelleria. Serve un tavolo della modernità”

Conosciuta e apprezzata per le sue bellezze paesaggistiche e per lo stretto legame con l’agricoltura, tradottosi anche nel riconoscimento Unesco per la pratica agricola della coltivazione della vite ad alberello, Pantelleria sta diventando negli ultimi anni un luogo in cui si ragiona e si lavora sul Mediterraneo che verrà. Merito di un’identità policroma, in cui si fondono e si incontrano culture e provenienze diverse, ma anche delle attività portate avanti dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria, guidato dal direttore Antonio Parrinello.

A che cosa state lavorando in questa fase?

Lavoriamo su un’idea di futuro che vede Pantelleria tra le 26 isole europee che dovranno transitare più velocemente a un nuovo modello economico, incentrato sulla sostenibilità ambientale. Ogni giorno siamo in contatto con i principali istituti di ricerca italiani ed europei, tra cui il Politecnico di Torino, l’Università …









