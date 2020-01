Marsala, le elezioni amministrative: e la sinistra…?

Comincia ad essere un vero e proprio “tormentone” il toto candidature per la sindacatura della nostra città.

Le varie candidature sulle quali si discute hanno in comune due caratteristiche:

– L’apartiticità ed il timore di apparire vicini alla sinistra.

Ci si alterna tra candidati moderati vicini al centro destra, e candidati moderati che guardano ai moderati di centro sinistra

Ci sono attenti censori sulle aperture a sinistra di buoni candidati e si cerca di spiegare ai potenziali sindaci le loro idee calibrando i millimetri di pendenza a destra e quelli a sinistra.

Insomma in questa città pare siamo destinati ad avere per forza di cose un Sindaco moderato vicino al centro (che in soldoni significa comunque vicino a Grillo e Lo Curto) , mentre non si paventa nemmeno l’ipotesi di un Sindaco giovane, progressista, riformista, aperto alle nuove frontiere dell’accoglienza, dello sviluppo sostenibile, dell’ecologia, dei diritti …









