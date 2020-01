Marsala, incendio nella notte. Officina distrutta dalle fiamme a Strasatti

Incendio distrugge un’officina a Marsala, in zona Strasatti. E’ successo la scorsa notte, con le fiamme che hanno divorato un’officina di pneumatici, la Central Gomme, che si trova nella frazione marsalese.

Ingenti i danni all’interno dell’officina di circa 200 metri quadrati. Nello spegnimento dell’incendio sono intervenuti quattro mezzi e dieci vigili del fuoco di Mazara del Vallo e di Marsala. Non chiare, al momento, le cause dell’incendio, ma sembra essere esclusa la pista dolosa. Quando sono divampate le fiamme era notte fonda, e l’area disabitata, fortunatamente, quindi, non ci sono state persone coinvolte.









