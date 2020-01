Marsala, Eleonora Lo Curto: “La città ha bisogno di un buon pilota e di un buon progetto”

Eleonora Lo Curto, deputato marsalese e capogruppo all’Ars dell’Udc. Parliamo di Sanità regionale. La Sicilia è terz’ultima in Italia nei servizi di assistenza sanitaria. C’è qualche segnale positivo, su molte cose siamo cresciuti, cosa è che ancora non va?

Alcune criticità sono determinate da chi ci ha preceduti non dal Governo in carica. Io mi sto battendo insieme alla città di Castelvetrano per la ridenominazione dell’ospedale come ospedale della Valle del Belìce, mi sto battendo insieme alla mia collega, presidente della commissione Sanità, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo che è anche sindaca di Montevago, affinché non venga soppressa la rianimazione e la unità operativa complessa di chirurgia. E’ chiaro che è stato fatta una politica per favorire e implementare l’ospedale di Mazara. Io non ho nulla contro Mazara …









