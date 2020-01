MammaAvventura: in vacanza e in gravidanza

Belle queste vacanze, rilassanti soprattutto. Per cominciare bene, mio marito ha avuto la febbre. Una temperatura che ha trovato la sua massima manifestazione in un misero 37,2 in una notte di un sabato dicembrino. 48 ore trascorse fra divano, letto e digiuno, mentre il malato, completamente avvolto in un piumone, pareva assumere le sembianze di un involtino primavera. 48 ore di sonno intervallate esclusivamente da lamenti, brividi di freddo, video chiamate con la mamma con varie richieste di soccorso, come fosse in punto di morte. Il tutto condito da ripetute ricerche su Vattelappesca.com con improbabili sintomi e ancora più improbabili diagnosi mediche, seguite da deliranti (quanto evidentemente inutili, per fortuna) pretese da parte del presunto paziente di ricovero in ospedale. E ovviamente, alla mia reazione divertita, tutto seguito da grande disappunto, poiché io “non avevo mai provato in vita mia quello che stava provando lui”. Archiviata e cestinata …









