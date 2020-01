“I Love Cultural Heritage”. Scuole di Marsala realizzano progetto di rigenerazione urbana

Quattro scuole, 500 studenti, 50 tra docenti ed esperti. Diversi luoghi della città trasformati in un’ottica di rispetto e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico.

E’ questo “I Love Cultural Heritage”, il progetto Pon Fse che ha coinvolto le scuole di Marsala e che si concluderà giovedì 16 gennaio con una manifestazione itinerante per la città, alla scoperta dei luoghi rigenerati dalle “incursioni” artistiche realizzate dagli studenti.

Nelle azioni progettuali sono stati coinvolti circa 500 studenti di quattro Istituzioni scolastiche in rete, il Liceo Pascasino con il ruolo di capofila, l’Itet “G. Garibaldi”, la Scuola Media “G. Mazzini”, la Direzione Didattica “Cavour” e circa 50 docenti ed esperti che hanno coordinato le varie attività artistico-culturali. Il progetto ha visto anche la partnership del Comune di Marsala, del Museo degli Arazzi, del Parco archeologico Lilibeo e dell’Accademia …









