Gibellina: 52^ anniversario del terremoto nel Belice. Diverse le iniziative per non dimenticare

In occasione del 52^ anniversario dal terribile terremoto che colpì la Valle del Belìce la notte tra il 14 e 15 gennaio 1968, diverse saranno le iniziative svolte in tutti i comuni belicini.

Anche Gibellina, uno dei comuni più colpiti dal sisma, ha programmato una serie di incontri volti a ricordare quei tragici momenti.

Il programma prevede domani 15 gennaio, alle 15:00, la deposizione della corona floreale e la celebrazione della Santa Messa in ricordo delle vittime del terremoto che si terrà all’interno del Cimitero.

Alle 17:00, a cura delle Fondazione Orestiadi, presso il Baglio Di Stefano, sarà possibile assistere alla presentazione dei quaderni “Lu mastru e la putia”, racconti e opere dell’artista gibellinese Carlo La Monica e poesie di Salvatore Capo, e “50 anni dal terremoto del Belice – vicende e visioni” testi di Francesca Corrao (figlia del senatore Ludovico Corrao), Mario Cucinella, …









