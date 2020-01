Fibromialgia, al S. Antonio Abate di Trapani attivato uno sportello informativo

Sarà attivo a partire da domani, mercoledì 15 gennaio, nell’ambulatorio di Terapia del dolore dell’ospedale S. Antonio Abate di Trapani, uno sportello informativo sulla sindrome Fibromialgica.

L’iniziativa nasce da un accordo tra l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e l’Associazione italiana sindrome fibromialgica (Aisf), ed è finalizzata a sensibilizzare la popolazione attraverso una puntuale informazione su una patologia cronica le cui cause non sono note e per la quale ad oggi non esiste una cura definitiva.

La Fibromialgia è una patologia caratterizzata da dolore muscolare diffuso, poliarticolare, vertebrale, toracico, associato ad affaticamento, rigidità, problemi di insonnia, di memoria, alterazioni dell’umore, vulvodinia, parestesie sotto forma di formicolii diffusi a tutto il corpo o limitati agli arti, sensazione di punture di aghi, d’intorpidimento o di “addormentamento” di un arto, sensazioni anomale di freddo o di …









