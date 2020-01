Famiglia Romeo dona centinaia di capi nuovi alla CRI

In un momento in cui la crisi del nostro paese non passa inosservata, è gratificante sapere che ci sono persone ed associazioni che si spendono per il bene del prossimo. Poco prima di Natale i titolari di un noto negozio di abbigliamento di Castelvetrano hanno infatti donato alla sezione locale della Croce Rossa Italiana una grande quantità di abbigliamento sportivo. Centinaia di articoli tra capi di abbigliamento e calzature che risultavano invenduti. Prodotti di importanti marchi ancora nelle confezioni originali.

La CRI di Castelvetrano nella persona del Presidente Giuseppe Cardinale ci tiene a ringraziare la famiglia Romeo per la donazione ricevuta: “Grazie a questi indumenti molte persone bisognose della nostra comunità avranno la possibilità di coprirsi dal freddo invernale. Sono felice per questo gesto di solidarietà sociale, dovrebbe essere un esempio per tutti”. Un grande gesto di solidarietà che farà felici …









