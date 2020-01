Ex convento degli Agostiniani di Castelvetrano, Italia Nostra contro la demolizione

Italia Nostra si appella all’ordinanza ordinanze di demolizione di une fabbricato di pregio storico in Castelvetrano. Con l’Ordinanza Sindacale n. 14 del 9/07/2019 e la successiva Ordinanza n. 55 del 27/12/2019 del Comune di Castelvetrano si ordinano ai proprietari di uno storico fabbricato all’angolo della via Felice Orsini con la via Rosolino Pilo, “la demolizione o in subordine la messa in sicurezza” del fabbricato in oggetto.

Nella nota di Italia Nostra si legge che si tratta dell’ex convento degli Agostiniani, intitolato alla Madonna della Consolazione, edificato nel 1650 (cfr. Cancila R., Calcara F.S., Giardina A., La città palmosa: una storia di Castelvetrano, ed. Officina di Studi Medievali, PA 2010). Successivamente il convento è stato chiuso e l’immobile venduto a privati (cfr. G.B. Ferrigno). Nella stessa nota, si legge inoltre che in entrambi i procedimenti nessun cenno sarebbe stato evidenziato nel …









