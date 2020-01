Comandante Alfa, dopo 40 anni, è giunto il momento di mostrare il volto

Dopo oltre quarant’anni di attività nell’ombra, per il Comandante Alfa è giunto il momento di togliersi il mephisto e mostrare il suo volto. L’uomo che dietro a una maschera di tessuto nero ha vigilato sulla sicurezza del nostro Paese, intervenendo nelle zone di maggiore tensione del mondo e portando a termine pericolosissime missioni (per lo più segrete) in Italia, ripercorre in questo libro le tappe salienti della sua esistenza fuori dal comune partendo da quella Sicilia in cui è cresciuto e che l’ha visto bambino e adolescente scapestrato e ribelle.

Il Comandante Alfa accompagna il lettore in un viaggio nella sua sfera privata, dove il rapporto con la madre è il preludio alla sua futura attività nel GIS, dove la lontananza da moglie e figli trova giustificazione in una missione più alta, dove la fratellanza con i compagni …









