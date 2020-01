“Click to be happy”. Una mostra fotografica che racconta Trapani

Si è conclusa a Palazzo Cavarretta di Trapani, la terza edizione della mostra fotografica “Click to be happy” organizzata dall’istituto tecnico tecnologico “Giovanni Biagio Amico” di Trapani.

Le fotografie esposte, realizzate dagli studenti dell’indirizzo di grafica e comunicazione e coadiuvati dalla vice-preside Caterina Mangiaracina e dai docenti Giovanni Cosenza e Alessia D’Angelo, avevano come tema comune quello di raccontare Trapani nel particolare. Sono stati colti dagli scatti dei ragazzi infatti, i più diversi aspetti del centro storico della città: Dal particolare di rilievo architettonico di un palazzo nobiliare, al degrado urbano. “Attraverso gli scatti si coglie l’aspetto antropologico, sociologico e architettonico di questa bellissima città che è l’ espressione di una serie di strati anche sociali oltre che storici”.

Così ha commentato ai nostri microfoni la professoressa Mangiaracina che continua: & …









