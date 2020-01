Automobilismo. ASD Team del Mago, si inizia con la regolarità

Comincia sin dai primi giorni del nuovo anno la lunga stagione della regolarità

Un calendario fittissimo di appuntamenti.

Ad aprire le danze il pluricollaudato Training cup giunto all’ottava edizione, presso Campobello di Mazara

Terra di regolaristi purosangue, che non perdono mai una sola occasione per mettersi al volante in mezzo ai pressostati.

Il socio Pietro Amari di certo non rimane a guardare, e neanche il tempo di digerire il panettone, che risale subito sulla sua Fiat 127.. pronti via in mezzo al ciclone.

Una gara un po’ in sordina….che chiude in 11°posizione Assoluta.

Poco importa del risultato non di certo quello sperato, ma del tutto utile come battesimo dell’anno nuovo e allenamento per le gare avvenire.

Comunque sia come sempre a lui vanno i nostri migliori complimenti e un grosso in bocca al lupo per questo inizio di stagione agonistica.

