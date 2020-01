Antonio Ferrante è il primo candidato alla segreteria regionale del PD

L’attivista per i diritti civili Antonio Ferrante è il primo candidato alla carica di segretario regionale del Partito democratico. Il segretario regionale Dem sarà eletto soltanto da coloro che hanno la tessera del Pd nel corso del congresso che si terrà in primavera. «Dopo aver lanciato la nostra mozione lo scorso settembre», ha detto Ferrante, «decidiamo di metterci la faccia in nome di una nuova visione di Partito e di Sicilia».

“Infrastrutture, lavoro, istruzione, ambiente e lotta alle disuguaglianze – afferma Ferrante – Antoniosono i punti di un progetto che può rivelarsi vincente in vista delle prossime elezioni regionali attraverso un nuovo modello di coalizione che guardi alle forze innovative che stanno nascendo e così possa andare oltre il perimetro del centrosinistra per come lo conosciamo”.









Leggi la notizia completa