All’IIS “F.Ferrara” di Mazara si inaugura uno dei 45 presidi educativi in Italia

Domenica 12 gennaio 2020 durante la giornata di Open Day dell’Istituto Francesco Ferrara di Mazara, tra le tante attività svolte come gare di informatica, spettacoli musicali e tanto altro, si è inaugurato un nuovo spazio presente all’interno della scuola che è stato dedicato al Presidio Educativo.

L’obiettivo è di costruire sul territorio nazionale una rete di presidi educativi finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione scolastica che si caratterizza per svolgere due funzioni: essere uno spazio polifunzionale visto come laboratorio per promuovere attività formative per studenti svantaggiati, ed essere un centro iniziativa, ovvero un luogo di aggregazione tra scuola e servizi del territorio.

L’Istituto Ferrara grazie alla sinergia di tanti collaboratori e del dirigente dott.ssa Licia Ingrasciotta è riuscita ad aver finanziata la costruzione del presidio educativo che è stato subito realizzato e messo a disposizione di tutti.

Grande soddisfazione ovviamente









