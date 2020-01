Alcamo, aumenta il prezzo del pane. Un chilo costa 40 centesimi in più

Ad Alcamo c’è l’accordo tra i panificatori che hanno deciso per l’aumento del costo del pane. Quello di grano duro adesso si paga 40 centesimi in più al chilo, da due euro a 2 euro a 40. Un aumento contenuto – dicono i panificatori – che arriva a dodici anni dall’ultimo.

Dopo diversi incontri che si sono tenuti presso la Cna, si è trovato l’accordo anche se che la categoria spesso si è trovata in contrasto e ci sono state anche molte polemiche tra gli stessi operatori. Alcuni infatti preferivano non aumentarlo.

L’aumento, che ad Alcamo è più contenuto rispetto ad altri Comuni della provincia, è dovuto all’aumento del costo delle materie prime.









